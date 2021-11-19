МИД Ирана осудил новые санкции США в отношении Тегерана

Тегеран осуждает введенные накануне Соединенными Штатами новые санкции в отношении иранской стороны. Как передает Арменпресс, об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Иран рассматривает новые санкционные меры со стороны США как продолжение неудавшейся политики максимального давления [бывшего американского президента Дональда] Трампа <...>, осуждает их и считает это действие незаконным", - цитирует его пресс-служба ведомства.

В четверг США ввели санкции в отношении иранской киберкомпании Emennet Pasargad и шести ее сотрудников за имевшую место, с точки зрения Вашингтона, попытку повлиять на американские президентские выборы 2020 года.