Время в Ереване: 11:07:36,   20 Ноябрь

МИД Ирана осудил новые санкции США в отношении Тегерана

МИД Ирана осудил новые санкции США в отношении Тегерана

Тегеран осуждает введенные накануне Соединенными Штатами новые санкции в отношении иранской стороны. Как передает Арменпресс, об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Иран рассматривает новые санкционные меры со стороны США как продолжение неудавшейся политики максимального давления [бывшего американского президента Дональда] Трампа <...>, осуждает их и считает это действие незаконным", - цитирует его пресс-служба ведомства.

В четверг США ввели санкции в отношении иранской киберкомпании Emennet Pasargad и шести ее сотрудников за имевшую место, с точки зрения Вашингтона, попытку повлиять на американские президентские выборы 2020 года.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]