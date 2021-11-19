Ким Кардашьян помогла с организацией эвакуации женской футбольной команды из Афганистана
21:27, 19 Ноябрь, 2021
Американская фотомодель и телезвезда армянского происхождения Ким Кардашьян помогла с организацией перелета женской футбольной команды из Афганистана в Великобританию.
Как передает Арменпресс со ссылкой на страницу Кардашьян в Facebook, на самолете, забронированном звездой реалити-шоу, находилось около 130 человек – более 30 девушек-футболисток, а также члены их семей.
Судно приземлилось в аэропорту Станстед недалеко от Лондона в четверг утром. Теперь пассажирам предстоит пройти 10-дневный карантин, прежде чем начать новую жизнь в Британии.
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