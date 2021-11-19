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Ким Кардашьян помогла с организацией эвакуации женской футбольной команды из Афганистана

Ким Кардашьян помогла с организацией эвакуации женской футбольной команды из Афганистана

Американская фотомодель и телезвезда армянского происхождения Ким Кардашьян помогла с организацией перелета женской футбольной команды из Афганистана в Великобританию. 

Как передает Арменпресс со ссылкой на страницу Кардашьян в Facebook, на самолете, забронированном звездой реалити-шоу, находилось около 130 человек – более 30 девушек-футболисток, а также члены их семей. 

Судно приземлилось в аэропорту Станстед недалеко от Лондона в четверг утром. Теперь пассажирам предстоит пройти 10-дневный карантин, прежде чем начать новую жизнь в Британии.


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