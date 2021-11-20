Хочу превратить Армению в центр науки и технологий. Армен Саркисян

19 ноября президент Республики Армения Армен Саркисян посетил Центр квантовых технологий Национального университета Сингапура, ознакомился с его деятельностью и программами.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

Центр был основан в 2007 году при поддержке Национального исследовательского фонда Сингапура и Министерства образования. Как ведущий исследовательский центр, он объединяет физиков, ученых IT-сферыи инженеров —для проведения фундаментальных исследований квантовой физики и создания оборудования, основанного на квантовых явлениях. Сюда приглашаются ведущие специалистыс мировым именем.

Президент Саркисян встретился с вице-президентом Национального университета Сингапура профессором Юханом Ченом, руководителем Центра квантовых технологий профессором Хосе Игнасио Латоре и руководителем отдела «Интеллектуальная нация и цифровая экономика» Национального исследовательского фонда Кеок Тонг Лингом.

Они представили президенту Саркисяну деятельность центра, ознакомили с исследованиями, проводимыми в различных сферах, в том числе их применением в медицине.

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимовыгодного сотрудничества, в частности, вопросы, связанные с обменом опытом, реализацией программ обмена молодыми специалистами и учеными.

Президент Саркисян представил Президентскую инициативу АТОМ (Advanced Tomorrow) по развитию науки и технологий в Армении, отметив, что эта программа, ориентированная на будущее, будет сосредоточена на научном и технологическом развитии страны, в частности на искусственном интеллекте, математике. моделирование. Президент сказал, что, учитывая также развитую квантовую экосистему Сингапура, будут рады иметь партнеров и из Сингапура. В свою очередь руководители Национального университета, исследовательского центра квантовых технологийотметили, что заинтересованы в сотрудничестве и готовы посетить Армению для изучения и обсуждения конкретных направлений совместной работы.

Президент Саркисян также принял участие в форуме Международного совета Медицинской школы Национального университета Сингапура (NUS Medicine), где говорил об армяно-сингапурских отношениях, потенциале сотрудничества в области науки, образования, о роли образования и технологий в будущем развитии государств. Касаясь армяно-сингапурских отношений, президент Армении отметил, что Сингапур - особая страна для многих армян, так как армяне имеют здесь значительный след и присутствие.

Говоря о общности между Арменией и Сингапуром, президент Саркисян особо отметил, что оба народа ценят образование и науку. «Это хорошая основа для развития сотрудничества в области образования и науки. Основа конкурентоспособного государства –это конкурентоспособное образование, и мы должны делать все в нашей стране для развития образования, науки и высоких технологий», - сказал он. - Армения и Сингапур могут многое сделать вместе. Я хочу сделать Армению центром науки и технологий».

Президент Армении подчеркнул, что Сингапур является хорошим примером для нашей страны. «Не имея больших природных ресурсов, будучи маленькой страной, Сингапур обладал человеческим потенциалом. Сила идеи, видения, стратегии – это и есть то, что создало Сингапур», - сказал президент Саркисян. - Я надеюсь, сила этой идеи сделает сильной и процветающейи мою страну, и я смогу сказать, что мы повторили пример Сингапура».