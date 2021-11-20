За один день в Грузии от коронавируса умерли 70 человек

По состоянию на 20 ноября в Грузии зарегистрировано 4318 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 808 тысяч 889 человек.

В Грузии за последние 24 часа от коронавируса вылечилисьеще 2457 пациентов. Болезнь унесла жизни не менее 70 человек в стране, в результате чего общее число погибших составляет 11 422 человека.