За один день в Армении подтвержден 531 случай коронавируса, скончались 48 человек







В настоящее время лечение от коронавируса проходят 17195 пациентов.



Как сообщает



В минувшие сутки проведено 7366 анализов, подтвержден 531 новый случай заболевания коронавирусом, выздоровели 1438 граждан, зарегистрировано 48 смертей.



Общее количество тестов составило 2 318 552. ЕРЕВАН, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 23 ноября в Армении было подтверждено 334 878 случаев заболевания коронавирусом, из которых 308 922 выздоровели и 7 356 умерли.В настоящее время лечение от коронавируса проходят 17195 пациентов.Как сообщает «Арменпресс» , об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.В минувшие сутки проведено 7366 анализов, подтвержден 531 новый случай заболевания коронавирусом, выздоровели 1438 граждан, зарегистрировано 48 смертей.Общее количество тестов составило 2 318 552.