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Пашинян, Путин и Алиев встретятся 26 ноября в Сочи

Пашинян, Путин и Алиев встретятся 26 ноября в Сочи
ЕРЕВАН, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 ноября проведут в Сочи трехсторонние переговоры.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Пашинян, Путин и Алиев наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности в Нагорном Карабахе и налаживанию мирной жизни.

Особое внимание будет уделено восстановлению торгово-экономических и транспортных отношений.

Помимо трехсторонней встречи, президент России также проведет отдельные встречи в Сочи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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