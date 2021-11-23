Аппарат премьер-министра подтвердил участие Пашиняна в трехсторонней встрече в Сочи 

Аппарат премьер-министра Армении подтверждает участие премьер-министра Никола Пашиняна в трехсторонней встрече лидеров Армении, России и Азербайджана, которая состоится в Сочи 26 ноября.

В ответ на запрос Арменпресс в аппарате премьер-министра подтвердили, что Никол Пашинян примет участие в предстоящей встрече в Сочи, о которой ранее сообщила пресс-служба Кремля.

Как сообщалось ранее, на официальном сайте Кремля появилась информация о том, что по инициативе президента РФ 26 ноября 2021 года в Сочи состоятся трёхсторонние переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания Заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года.

Планируется рассмотреть ход реализации договорённостей лидеров трёх стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.

Предусмотрены также отдельные беседы В.Путина с И.Алиевым и Н.Пашиняном.