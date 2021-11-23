Омбудсмен Арцаха опубликовал доклад о сфабрикованных судебных процессах над армянскими военнопленными в Азербайджане

Защитник прав человека Республики Арцах опубликовал доклад о незаконных преследованиях и судебных процессах над армянскими военнопленными, осуществляемых Азербайджаном.

Как сообщает Арменпресс, в докладе представляются данные о сфабрикованных и незаконных судебных процессах над армянскими военнопленными и мирными жителями, что является грубым нарушением Женевских конвенций “Об обращении с военнопленными” и “О защите гражданского населения во время войны”.

“В результате 45 незаконных, необоснованных и фиктивных процессов 3 человека (одно гражданское лицо) были приговорены к 20 годам, 2 человека (гражданские лица) - к 15 годам, 23 человека - к 6 годам, 2 человека - к 4 годам, 13 человек к - 6 месяцам тюремного заключения. Материалы сфабрикованных уголовных дел против двух армянских военнопленных находятся в Гянджинском суде по тяжким преступлениям.

Пять армянских военнопленных, подвергшихся незаконному преследованию, 19 октября 2021 года репатриировались. Однако на данный момент в Азербайджане по необоснованным обвинениям осуждены 40 армянских военнопленных и гражданских лиц”, - говорится в докладе омбудсмена Арцаха.