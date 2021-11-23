В Джракане обнаружены останки еще двух военнослужащих

В результате поисковых операций, проведенных сегодня в неподконтрольном Арцаху районе Джракана (Джебраила), были обнаружены тела еще двух армянских солдат.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Республики Республики Арцах.

Их личность будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

В общей сложности, после прекращения боевых действий с территорий, находящихся под контролем Азербайджана, были обнаружены или переданы армянской стороне 1700 тел.