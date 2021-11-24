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Члены юношеской сборной по боксу примут участие в турнире памяти Акакия Какауридзе

Члены юношеской сборной по боксу примут участие в турнире памяти Акакия Какауридзе

ЕРЕВАН, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Молодые боксеры Армении выступят на Мемориале Акакия Какауридзе.

Как сообщает «Арменпресс», молодые армянские боксеры 24 ноября вылетели в Кутаиси (Грузия), где примут участие в мемориальном турнире многократного победителя чемпионата мира в Европе Акакия Какауридзе.

Под руководством старших тренеров сборной Вазгена Бадаляна и Артура Улиханяна выступят Товмас Товмасян (51 кг), Гагик Зохранян и Гор Азизян (54 кг), Манвел Петросян (57 кг), Гор Бегларян (60 кг), Арман Мискарян (63,5 кг) и Арес Акопян (67 кг) возглавят команду под эгидой.  Роберт Енгибарян (71 кг), Гарик Антаносян (71 кг) и Альберт Арутюнян (супертяжеловес).


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