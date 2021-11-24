Премьер-министр принял руководителей общин Сюникской области
14:59, 24 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян принял глав общин Капан, Мегри, Тег, Татев, Горайк, Каджаран, Сисиан Сюникской области, а также заместителя главы общины Гориса. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра РА.
Перед обсуждением вопросов, касающихся региона, премьер-министр поздравил новоизбранных руководителей всех общин республики. «Мне приятно отметить, что наше общественное доверие к избирательному институту неуклонно и непрерывно растет. Это была сильная приверженность нашей политической команды, правительства, и мы пойдем этим путем. Конечно, наша избирательная система несовершенна, идеальной избирательной системы в мире нет, но можно констатировать, что гражданин может быть уверен, что его выбор является решающим. Независимо от того, насколько это нравится правительству или оппозиции, люди должны знать, что это решающая сила, это очень важный фактор», - сказал Никол Пашинян.
Премьер-министр подчеркнул важность проведения подобных встреч в контексте процесса расширения общин. «Может быть, нам следует подумать об общем формате в целом, чтобы мы могли более систематически осуществлять сотрудничество между правительством и институтом местного самоуправления», - сказал премьер-министр Пашинян.
Касаясь проблем Сюникской области, Никол Пашинян отметил, что они находятся в центре ежедневного внимания правительства. В связи с этим премьер подчеркнул важность процесса предоставления официальной информации из первых источников. «Необходимо предоставить полную информацию о том, что происходит, почему это происходит, чего ожидать, чего не ждать. Вы знаете, к сожалению, не всегда в информационном поле тиражируется нужная информация. Мы должны уметь четко оценивать реалии, чтобы отличать ложную информацию от достоверной», - сказал он.
На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества между властью и органами местного самоуправления, ход реализации программ, реализуемых государством в общинах Сюник, включая улучшение и развитие инфраструктуры. Достигнута эффективная реализация пятилетней программы правительства, а также масштабных программ, предусмотренных в рамках сотрудничества Армения-ЕС, что внесет значительный вклад в развитие сообществ региона и создание новых рабочих мест.
Премьер-министр также коснулся возможностей разблокировки экономики и транспорта в регионе, а также демаркации и делимитации границ.
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