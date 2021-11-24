Премьер-министр Пашинян принял заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука

Премьер-министр Никол Пашинян принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко. На встрече присутствовал также вице-премьер Армении Мгер Григорян.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся повестки двустороннего сотрудничества между Арменией и Россией, а также деятельности трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана.

Были затронуты перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и дальнейший ход работ, проводимых в рамках заявления премьер-министра Армении, президентов России и Азербайджана от 11 января 2021 года.