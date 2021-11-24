Решением правительства Амбарцум Матевосян освобожден от должности губернатора Армавирской области Республики Армения. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт e-gov.am.

Амбарцум Матевосян занимал должность губернатора Армавирской области с 2018 года.