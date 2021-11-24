Амбарцум Матевосян освобожден от должности губернатора Армавирской области
Решением правительства Амбарцум Матевосян освобожден от должности губернатора Армавирской области Республики Армения. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт e-gov.am.
Амбарцум Матевосян занимал должность губернатора Армавирской области с 2018 года.
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