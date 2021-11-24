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Амбарцум Матевосян освобожден от должности губернатора Армавирской области

Амбарцум Матевосян освобожден от должности губернатора Армавирской области

Решением правительства Амбарцум Матевосян освобожден от должности губернатора Армавирской области Республики Армения. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт e-gov.am.

Амбарцум Матевосян занимал должность губернатора Армавирской области с 2018 года.


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