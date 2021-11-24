Азербайджан пытается внести напряженность в армяно-греческие отношения: посол Армении об инциденте в Салониках

Азербайджанская реклама на общественном транспорте в греческом городе Салоники со словами «Шуши - это Азербайджан» была удалена усилиями посольства Армении, внутриобщинных структур, Греко-армянской торговой палаты и Армянского национального комитета города Салоники. Об этом в беседе с Арменпресс сказал посол Армении в Греции Тигран Мкртчян.

«Мы связались и провели работу с властями Салоников, также с исполнительной власть, и объяснили, что объявления должны быть немедленно удалены, поскольку они носят политический и провокационный характер. В течение нескольких часов власти Греции отреагировали и сообщили, что с автобуса убрали рекламу», - сказал посол.

Он подчеркнул, что подобных действий со стороны Азербайджана можно ожидать не только в Греции, где есть небольшая азербайджанская община, но и в других странах.

«Такими провокационными шагами Азербайджан просто пытается представить достигнутые в результате применения силы реалии в качестве действительности и увековечить их, при том, что мы знаем, что вопрос статуса Нагорного Карабаха остается открытым. Об этом говорили все страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Получается, что такими методами Азербайджан пытается раз и навсегда «зафиксировать», что Шуши принадлежит Азербайджану и возвращение Шуши Нагорному Карабаху не может быть рассмотрено. Но у Нагорного Карабаха есть четкие административные границы, Шуши, как и Гадрут, однозначно находятся в этих границах. Шуши и Гадрут в настоящее время оккупированы. Такими шагами Азербайджан пытается создать впечатление, что вопрос закрыт.

Азербайджан идет вразрез с логикой переговорного процесса. Считаю этот шаг провокацией, особенно в такой дружественной стране, как Греция, власти которой не раз выражали солидарность с позицией Армении. Таким провокационным шагом они пытаются внести некоторую напряженность в армяно-греческие отношения, что, конечно, им не удастся», - заключил посол Армении в Греции Тигран Мкртчян.