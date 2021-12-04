Турция предлагает свою помощь в ослаблении напряженности между Россией и Украиной

Турция готова внести свой вклад в ослабление напряженности между Россией и Украиной.

Как передаетАрменпресс, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью агентству «Анадолу».

«У нас хорошие отношения и с Россией, и с Украиной. «Мы делаем все возможное, чтобы ослабить напряженность между двумя странами», - сказал Калын.

Он отметил, что Турция в первую очередь хочет, чтобы две страны решали вопрос друг с другом. «Но если это невозможно, Турция может сыграть конструктивную роль, предоставив платформу для диалога между сторонами», - сказал он, отметив, что для этого необходим только положительный отклик сторон.