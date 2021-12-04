Human Rights Watch осуждает нарушения прав человека на мирные собрания в Азербайджане

Полиция Азербайджана 1 декабря 2021 года насильственно разогнала мирную акцию протеста в центре Баку, арестовав десятки протестующих, в том числе лидера оппозиции Тофика Ягублу.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации HumanRightsWatch.

«Власти Азербайджана вновь продемонстрировали наглое презрение к праву человека на мирный протест; они использовали насилие для подавления инакомыслия. Власти должны немедленно и беспристрастно провести тщательное расследование действий правоохранительных органов и привлечь виновных к ответственности», - сказал Георгий Гогиа, заместитель директора HumanRightsWatch по Европе и Центральной Азии.

Лидер оппозиции Тофик Ягублу, получивший множественные травмы во время содержания под стражей в полиции, заявил, что был жестоко избит полицией, требующей, чтобы он прекратил критиковать руководство Азербайджана.

"Жестокое обращение с Ягублу– нападение какна личность, так и на право на мирные собрания. Учитывая плохую репутацию Азербайджана в борьбе с неправомерными действиями полиции, власти должны обеспечить эффективное и беспристрастное расследование», - сказал Гогиа.