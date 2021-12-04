Давид Бабаян считает приоритетом международное признание Арцаха и деоккупацию территорий

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян принял участие в заседании комитетов и офисов АРФ Дашнакцутюн в Большом зале НС.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Министерства иностранных дел Арцахской Республики, добавив, что в своем выступлении министр коснулся основных направлений внешней политики Республики Арцах, региональных событий, процесса урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

В качестве приоритета внешней политики Давид Бабаян особо выделил международное признание республики, деоккупацию территорий Республики Арцах, всеобъемлющее и справедливое урегулирование азербайджано-карабахского конфликта, развитие и расширение отношений с различными странами и их подданными.

Министр подчеркнул, что любой статус в составе Азербайджана неприемлем для народа и властей Арцаха, что означало бы уничтожение армянской государственности Арцаха.

Для эффективного решения поставленных задач министр иностранных дел отметил важность сохранения геополитической субъектности Арцаха, всеармянского единства, восприятие Арцаха как высшей национальной ценности в Армении и в диаспоре.

Бабаян высоко оценил работу, проделанную офисом Ай Дата, вклад структуры в развитие и укрепление Арцаха. Министр выразил благодарность за патриотический труд, выразив надежду, чтоАй Датпродолжит свою работу с таким же рвением и преданностью, что арцахоцентризм останется одним из столпов ее деятельности.

В ходе конференции глава внешнеполитического ведомства также ответил на вопросы участников относительно внешней политики и вопросы, связанные с проводимой работой по их преодолению.