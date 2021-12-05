Участие в выборах ОМС в 36 укрупненных общинах Армении по данным на 14.00 часов составило 20,75%

По предварительным данным, полученным в электронном виде, в выборах Органов местного самоуправления 5 декабря в 36 укрупненных общинах в различных регионах Армении, приняли участие 230 814 или 20,75% из 1 миллиона 112 тысяч 396 имеющих право голоса. Об этом сообщает сайт Центральной избирательной комиссии РА.

Как сообщает Арменпресс, выборы мэров проходят в крупных общинах Арарата, Арагацотна, Армавира, Гегаркуника, Лори, Вайоц Дзора, Ширака, Котайка. Правящая партия «Гражданский договор» баллотируется на пост мэра почти во всех общинах.

В выборах в Ванадзоре приняли участие 16 448 из 92 182 избирателей (17,84%). За пост главы общины борются 10 политических сил. Среди прошедших в парламент сил будет правящая партия «Гражданский договор», партия «Айреник» ("Родина"), входящая в блок «Честь имею». Пропорциональный список ГД возглавляет нынешний губернатор Лори, бывший депутат Арам Хачатрян. Список партии "Родина" возглавляет глава Ванадзорского регионального отделения партии Ваге Дохоян. Бывший мэр Ванадзора Мамикон Асланян баллотируется на предстоящих выборах с блоком «Мамикон Асланян», в который входит партия «Свободные демократы». Недавно сформированная партия «Моя сильная община» также является частью союза.

В выборах в Ноемберянской общине приняли участие 7 338 из 24 133 избирателей (30,41%). Здесь в местных выборах участвуют 3 партии: «Гражданский договор», «Страна для жизни» и «Союз защитников демократии в республике». Список партии "Гражданский договор" возглавляет бывший глава общины Ноемберян Карен Абазян, номер 1 партии "Страна для жизни" - бывший глава общины Кохб Арсен Агабабян, а список партии «Союз защитников демократии в республике» возглавил беспартийный Мгер Агамян.

По состоянию на 14:00 часов в выборах в Артике приняли участие 9 585 (26%) из 36 865 избирателей. «Союз защитников демократии в республике», который борется за формирование власти в Артике, возглавляет генсекретарь администрации Ширакской области Арсен Абрамян. Список вновь созданной партии "Страна для жизни" возглавляет директор ООО «Волюм Груп» Артур Астоян. Список партии "Страна для жизни" «Либеральной партии», подавшей заявку на участие в местных выборах в Артике, возглавляет вице-мэра Артика Артак Арутюнян. Армянская революционная федерация-Дашнакцутюн» также участвует в выборах, список в Артике возглавил Акоп Матилян.

В укрупненной общине Масис в выборах приняли участие 14 563 из 62 950 избирателей (23,13%). В общине Масис борются две политические силы: партия «Гражданский договор» и блок «Давид Амбарцумян». Первым номером в списке партии «Гражданский договор» стоит Саен Айрапетян. Первым номером в списке блока «Давид Амбарцумян» является нынешний мэр Масиса Давид Амбарцумян.

Избирательные участки закроются в 20:00.