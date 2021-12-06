Международная комиссия по свободе вероисповедания США подготовила скандальный доклад по Турции

В своем докладе Международная комиссия по свободе вероисповедания США обвинила Турцию в разжигании враждебной политической среды в отношении религиозных меньшинств.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет турецкий yeniakit.com.tr.

В докладе говорится, что турецкое правительство терпимо относится к разжиганию ненависти и к актам насилия в отношении как мусульманских, так и немусульманских религиозных меньшинств в стране, и подчеркивается, что в Турции действуют новые способы запугивания меньшинств, особенно армянской общины.

Подчеркивается, что армянское религиозное наследие находится под угрозой, что турецкое правительство постоянно вмешивается во внутренние дела религиозных меньшинств.

«С 2013 года правительство Турции препятствует избранию новых членов в Советов фондов религиозных меньшинств. Эта практика постепенно сокращает их количество (то есть членов совета) из-за смерти, из-за болезни, увеличивает ежедневные трудности в работе и наносит вред таким организациям, как Армянская Апостольская церковь. Кроме того, антиармянским протестам способствовали и эпидемия COVID-19 и война в Нагорном Карабахе», - говорится в докладе.

В нем подчеркивается и растущий антисемитизм в Турции и ограничения в отношении общины алевитов.