Глава КГД встретил руководителя таможенной службы ИРИ на таможенном пункте Мегри

Председатель Комитета по государственным доходам Рустам Бадасян 8 декабря в таможенном пункте Мегри встретил прибывшую в Армению с рабочим визитом делегацию во главе с руководителем Таможенной службы Исламской Республики Иран Мехди Мирашрафи.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью КГД, отметив, что Рустам Бадасян и Мехди Мирашрафи осмотрели территорию КПП Мегри, ознакомились с условиями, созданными для обслуживания граждан и лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Председателю Комитета государственных доходов и главе Таможенной службы Исламской Республики Иран были представлены процедуры организации процесса пересечения границы.

В ходе встречи Рустам Бадасян и Мехди Мирашрафи коснулись вопросов таможенного сотрудничества, представляющих взаимный интерес, упрощения таможенных процедур между двумя странами, шагов, направленных на улучшение условий грузоперевозок.

Стороны обсудили возможности обмена информацией, механизмы повышения эффективности борьбы с контрабандой, а также отметили необходимость активизации непосредственных контактов руководителей пограничных пропускных пунктов Нордуза и Мегри.

В рамках визита иранской делегации 9 декабря в Ереване запланирована приватная беседа председателя Комитета государственных доходов Рустама Бадасяна и руководителя Таможенной службы Исламской Республики Иран Мехди Мирашрафи.