Путин и Байден не исключили нового дистанционного разговора, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден условились еще раз поговорить в случае продуктивного общения их представителей, но, скорее всего, снова дистанционно, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Они договорились, что если удастся продуктивно пообщаться представителям, то тогда нужно будет еще раз продуктивно поговорить. Но, наверное, это будет дистанционное общение", - сказал Песков в беседе с "Пятым каналом".

Путин и Байден накануне провели переговоры по видеосвязи. На них они договорились поручить своим командам оперативно вступить в контакт по чувствительным вопросам.