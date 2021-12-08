МО Армении опровергает азербайджанскую дезинформацию об обстреле

Распространенное 8 декабря министерством обороны Азербайджана заявление о том, что ВС Армении обстреляли боевые позиции ВС Азербайджана, дислоцированные на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, армянская сторона не открывала огонь в направлении ВС Азербайджана.