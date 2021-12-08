Пашинян представил работу правительства по возвращению пленных

Правительство Армении в ежедневном режиме работает над возвращением армянских пленных, незаконно удерживаемых в Азербайджане, и этот вопрос поднимается на всех переговорах. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос оппозиционного депутата Арцвика Минасяна о том, какие шаги были предприняты и предпринимаются для возвращения пленных.

Минасян также отметил, что они инициировали обсуждение вопроса о пленных и официально пригласили Пашиняна, но он не принял приглашения.

«Прежде всего, позвольте мне привести самый свежий пример, когда наше правительство подняло вопрос в Международном суде. И я считаю, что суд сделал очень важную констатацию. Конечно, суд не потребовал немедленного освобождения военнопленных, заложников или других удерживаемых лиц только по одной причине, поскольку не увидел здесь проявления только расовой дискриминации, но, с другой стороны, констатировал, что захваченные во время боевых действий в плен лица должны быть репатриированы по международному праву.

В остальном мы в ежедневном режиме работаем по дипломатическим каналам, этот вопрос обсуждается на всех переговорах, принимаются меры », - сказал Пашинян.

Премьер-министр напомнил, что в ближайшее время запланированы переговоры: 15 декабря в Брюсселе запланирована встреча с президентом Азербайджана. И он, в ответ на предложение оппозиции, предложил после 15 декабря собраться за закрытыми дверями, чтобы прояснить все вопросы.