Самые популярные запросы в Google в 2021 году касались здоровья

Пользователи поисковой системы Google в 2021 чаще всего обращались к сервису с запросами, связанными со здоровьем. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такие данные приводятся в опубликованном в среду отчете Google за прошедшие 12 месяцев.

По его данным, частота запросов "как восстановиться" и "как позаботиться о своем душевном здоровье" превысила показатели всех предыдущих лет. Пользователи также активно интересовались темой вакцинации, вводя в строку поиска фразы "вакцина от коронавируса", "тестирование на COVID-19" и "вакцины от COVID рядом со мной".

При этом, согласно статистике сервисов Google, "вакцина от коронавируса" вошла в топ-5 запросов в категории "Новости" во всем мире. Первое место в этой рубрике заняли вопросы о ситуации в Афганистане.