Турция выступает с поджигательской риторикой, искажая историю и географию: премьер Греции на встрече с Путиным

Турция не только выступает с "поджигательской риторикой", но и совершает агрессивные действия, которые нарушают международное право и подрывают стабильность в средиземноморском регионе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы также обсудили региональные события, то, что происходит в Восточном Средиземноморье, - сказал Мицотакис. - Я тут был очень откровенен с моим собеседником, сообщил ему, что, к сожалению, Турция не только выступает с поджигательской риторикой, искажая историю и географию, но и совершает агрессивные действия, которые нарушают международное право и часто закладывают мину под стабильность в регионе".

По словам премьера, "Греция всегда открыта диалогу в рамках международной законности и, конечно, морского права, которое всегда поддерживала и поддерживает Россия как фундамент, существенную платформу, с помощью которой должны урегулироваться межгосударственные споры".

Что касается кипрской проблемы, то, по словам Мицотакиса, он выразил свою признательность за последовательную и конструктивную позицию России. "Речь идет о теме высшего приоритета для Греции. Я повторил нашу приверженность целям жизнеспособного решения в рамках резолюции Совета Безопасности ООН", - сказал Мицотакис, добавив, что это решение базируется на логике двухобщинной, двузональной федерации с единой правосубъектностью и единым гражданством. "Любая дискуссия о решении с помощью создания на острове двух государств должна принципиально отвергаться. А что касается вопрос о Вароше (приморский район города Фамагуста на севере Кипра - прим. ред.), то я подчеркнул, что если Турция будет продолжать реализовывать свои заявления о заселении закрытого города, то, к сожалению, она закроет тем самым перспективы для любого прогресса по этому вопросу", - сказал премьер.