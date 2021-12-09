В Армении за прошедший день подтверждено 300 случаев заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 9 декабря в Армении всего подтверждено 341 768 случаев заражения COVID-19, 323 116 из которых вылечились, есть 7 747 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 9 541 пациент.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 7 741 тестов. Подтверждено 300 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 202 заболевших, есть 19 летальных исходов.

Всего проведено 2 миллиона 427 511 тестирований.