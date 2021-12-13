Во Франции пройдет показ фильмов Сергея Параджанова

15 декабря в Государственном музее современного искусства в Центре Помпиду в Париже состоится показ фильмов Сергея Параджанова «Триптих», «Киевские фрески» (1966), «Акоп Овнатанян» (1967).

Как передает «Арменпресс», Национальный киноцентр Армении сообщает, что показ фильмов проводится по случаю церемонии их передачи Центру Помпиду.

Фильмы были отреставрированы в рамках проектов «Классика армянского кино» студией «Амо Бек-Назаров» и Национальным киноцентром Армении. Реставрацию спонсировали компании «Fixafilm» и «Киноклассика».

Копирование 35-миллиметровых лент восстановленных фильмов для постоянных архивных фондов Национального киноцентра Армении, Центра Помпиду, Музея современного искусства в Нью-Йорке, Центра Довженко и Грузинской киностудии обеспечил Всеобщий армянский благотворительный союз (AGBU).

До показа со вступительной речью выступит британский специалист по реставрации кинолент, куратор программы «Классика армянского кино», партнер Национального киноцентра Армении Дэниэл Берд.