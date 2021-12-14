Алиев обсудил с главой Евросовета нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудили во вторник на встрече в Брюсселе вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

"На встрече была отмечена поддержка Евросоюзом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. <...> В ходе беседы были обсуждены вопросы демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, состоялся обмен мнениями об открытии коммуникаций, вопросах гуманитарного характера", - говорится в сообщении.

Алиев находится с рабочим визитом в Брюсселе для участия в саммите "Восточного партнерства", который пройдет 15 декабря. На вторник запланирована его встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном при участии главы Евросовета Шарля Мишеля.