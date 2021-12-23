Время в Ереване: 11:07:36,   23 Декабрь

Никол Пашинян проводит встречу с депутатами фракции «Гражданский договор»

Никол Пашинян проводит встречу с депутатами фракции «Гражданский договор»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит встречу с депутатами фракции «Гражданский договор».

Как сообщает Арменпресс, встреча проходит в здании парламента.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]