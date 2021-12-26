Гюмрийский государственный симфонический оркестр обещает в 2022 году  новые концертные программы  

Гюмрийский государственный симфонический оркестр (дирижер Ерванд Варосян) завершил год праздничным концертом. Несмотря на все пережитые трудности, у группы был насыщенный концертный год.

«Несмотря на эпидемию и ограничения, у оркестра был очень активный рабочий год, в его концертных программах была как армянская, так и европейская классика», - в беседе с Арменпресс сказала директор оркестра Сона Ованесян, добавив, что была задействована специально разработанная абонентная программа для слушателей школьного возраста. Исходя из этого, оркестр разработал новую концертную программу - «Диалог поколений», когда профессиональные музыканты предоставляли молодому поколению площадку для выступления с большим оркестром.

Талантливые музыканты-исполнители Гюмрийской художественно-музыкальной школы выступили с Гюмрийским государственным симфоническим оркестром также на заключительном концерте года.

«В заключительном концерте оркестр включил солистов из этой возрастной группы, что не только очень приятно, но и вселяет большие надежды на то, что классическое искусство всегда будет иметь свое место в Гюмри», - подчеркнула Сона Ованесян.

Говоря о мероприятиях в следующем году, она сказала, что будут новые концертные программы, будут приглашены дирижеры и солисты. Есть много предложений.

Гюмрийский государственный симфонический оркестр был сформирован через четыре года после землетрясения 1988 года, когда никто и представить себе не мог, что такое может быть создано в разрушенном городе. Оркестр сформировался в тяжелые для Гюмри годы, когда многие скептически относились к существованию культуры в городе, пострадавшем от землетрясения. Тех, кто верил и давал силы, было меньше, но они оказались сильнее. Первыми поверившими и теми, кто снова дал Гюмри надежду на культурную жизнь, были маэстро Лорис Чгнаворян, Асмик Киракосян и Роберт Млкеян. Симфонический оркестр Гюмри получил статус государственного в 1993 году. В разные годы оркестром дирижировали Томик Саркисян, Татул Егиазарян, Сергей Мацоян, Роберт Млкеян, Самвел Адамян. С оркестром работали многие лауреаты международных конкурсов. Гюмрийский государственный симфонический оркестр дал концерты в Армении и за рубежом, способствуя распространению и сохранению классической музыки.

Арменуи Мхоян