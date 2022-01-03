Премьер-министр Армении и президент Ирана в телефонном разговоре обсудили развития, происходящие в регионе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрагимом Раиси.
Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития армяно-иранских отношений. Была подчеркнута важность тесного сотрудничества между правительствами двух стран, направленного на укрепление экономических связей.
Никол Пашинян и Эбрагим Раиси коснулись и процессов, происходящих в регионе.
Президент Ирана поздравил премьер-министра и армянский народ с Новым годом и Рождеством.
В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян поздравил христиан Ирана с Новым годом и Рождеством, поблагодарил Исламскую Республику Иран за создание всех необходимых условий для сохранения армянства Ирана.
Руководители стран договорились продолжить контакты на высоком уровне.
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