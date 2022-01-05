Правительство 15% акций Зангезурского медно-молибденового комбината передаст Фонду ANIF

Правительство Армении передаст Фонду государственных интересов Армении в доверительное управление 15% акций Зангезурского медно-молибденового комбината, сохранив право государственной собственности на акции. Как передает «Арменпресс», на заседании правительства проект представил вице-премьер Амбарцум Матевосян.

Он отметил, что предлагается, чтобы упомянутый договор о доверительном управлении от имени Республики Армении был подписан Аппаратом премьер-министра.

Вице-премьер напомнил, что Фонд государственных интересов Армении является коммерческой организацией со 100% государственной собственностью, одним из мандатов которой является эффективное представительство государства как собственника в стратегических активах государства.

Республика Армения эффективнее сможет реализовать свое долевое участие в компании», - заявил Матевосян.

«Посредством ANIF