COVID-19: по стандартам ЕС Армения сейчас находится в зеленой зоне

Ситуация с COVID-19 в Армении на данный момент относительно спокойна. Репродуктивный коэффициент инфекции меньше 1 и составляет 0,9. На пресс-конференции в «Арменпресс» начальник отдела эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА Ромелла Абовян отметила, что репродуктивный индекс за последние 14 дней по сравнению с предыдущими днями снизился на 54%.

«Доля положительных тестов составляет 1,3%. В настоящее время загруженность больниц относительно невелика. Хорошая новость заключается в том, что на данный момент, по стандартам ЕС, Армения находится в зеленой зоне», - сказала Ромелла Абовян.

Однако Ромелла Абовян отметила, что, несмотря на положительные показатели, уже есть тенденция роста распространения коронавируса. Ожидается, что количество подтвержденных случаев увеличится, поскольку не соблюдаются общепринятые противоэпидемические правила, а во время праздников были активные контакты.

Ромелла Абовян отметила, что процесс вакцинации вАрмении идет достаточно активно. Она добавила, что в странах с высоким уровнем готовности заболеваемость штаммом омикрон протекает довольно легко.