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Вагаршак Арутюнян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в РФ

Вагаршак Арутюнян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в РФ

Указом президента Армена Саркисяна, Вагаршак Арутюнян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Российской Федерации. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт президента Армении.

Другим указом президента Вардан Тоганян отозван с должности посла Армении в России.


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