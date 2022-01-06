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Насилие не может быть способом решения политических проблем - заявление МИД РА

Насилие не может быть способом решения политических проблем - заявление МИД РА

С беспокойством и озабоченностью следим за вооруженными столкновениями в Казахстане. 

Как передаетАрменпресс, заявление  об этом распространило Министерство иностранных дел  Республики Армения.

«Новость о проникновении террористических группировок вызывает тревогу.  Решительно осуждаем насилие и убеждены, что оно не может быть способом решения политических проблем.

Уверены, что необходимо предпринять шаги для предотвращения дальнейших столкновений и восстановления атмосферы терпимости, необходимой для мирных политических процессов в стране, в том числе и проведения мирных митингов граждан и осуществления права на свободу выражения мнений», - говорится в заявлении МИД Республики Армения.


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