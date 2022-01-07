Станислав Зась проинформировал ООН, ОБСЕ и ШОС о решении провести в Казахстане миротворческую операцию

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась 6 января по поручению Совета коллективной безопасности ОДКБ проинформировал ООН о миротворческой операции в Казахстане.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.

Станислав Зась направил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором сообщил, что по просьбе президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева, с учетом угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, руководствуясь второй и четвертой статьями Договора о коллективной безопасности, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение силами коллективных войск ОДКБ провести на территории Республики Казахстан миротворческую операцию.

Станислав Зась направил соответствующие письма и Генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид и Генеральному секретарю ШОС Владимиру Норову, в которых проинформировал международные организации о решении Совета коллективной безопасности ОДКБ провести в Республике Казахстан миротворческию операцию.