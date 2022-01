Постоянный представитель Армении при ООН Андраник Ованнисян избран вице-президентом Совета ООН по правам человека в 2022 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница Совета по правам человека в Twitter.

В 2022 году в Совете председательствует Аргентина. Другими тремя вице-президентами Совета ООН по правам человека являются Германия, Узбекистан и Ливия.

The Human Rights Council has elected Ambassador Andranik Hovhannisyan, Permanent Representative of #Armenia to the United Nations Office at Geneva, to serve as a vice-president for 2022.



Mr. Hovhannisyan was elected from the Eastern European group of States. pic.twitter.com/BpvGWMBsY6