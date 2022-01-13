Авиакомпания «Flyone Armenia» получила разрешение Турции на выполнение рейсов по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван

Армянская авиакомпания «Flyone Armenia» получила от авиационных властей Турции разрешение на осуществление рейсов по направлению Ереван-Стамбул-Ереван.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил председатель Совета директоров компании «Flyone Armenia» Арам Ананян.

«Авиакомпания «Flyone Armenia» от авиационных властей Турции получила разрешение на осуществление рейсов Ереван-Стамбул-Ереван. Первый полет запланирован на 2 февраля», - сообщил Арам Ананян.

Ранее в правлении «Flyone Armenia» сообщили «Арменпресс», что авиационные власти Армении разрешили компании выполнять чартерные рейсы по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван. Компания обращалась к авиационным властям и Армении, и Турции с просьбой позволить выполнение чартерных рейсов по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван. 16 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассматривает заявки на выполнение рейсов Стамбул-Ереван-Стамбул. 23 декабря стало известно, что согласно заявлению Министерства транспорта и инфраструктур Турции, турецкая бюджетная авиакомпания «Пегасус» собирается выполнять полеты в Ереван.