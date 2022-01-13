В Армении за прошедший день подтверждено 298 случаев заражения COVID-19
11:20, 13 Январь, 2022
По состоянию на 11:00 13 января в Армении всего подтверждено 346 811 случаев заражения COVID-19, 333 311 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 014 летальных исходов.
На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 982 пациента.
Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.
За последние сутки проведено 5 763 теста. Подтверждено 298 случаев заражения COVID-19, вылечились 111 заболевших, есть 4 летальных исхода.
Всего проведено 2 625 952 тестирований.
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