Ален Симонян наградил сенатора США Эдварда Марки, членов Палаты представителей Дэвида Прайса и Верна Бюкенана

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и США председатель Национального собрания РА Ален Симонян наградил сенатора США Эдварда Марки, членов Палаты представителей США Дэвида Прайса и Верна Бьюкенена.

Как сообщает «Арменпресс», постановление председателя НС РА о награждении опубликовано на сайте НС.

«Принимая за основу пункт 22 части 2 статьи 5 Конституционного закона Регламент Национального собрания и приложение 1 к решению Совета Национального собрания от 27 декабря 2017 года Об утверждении порядка награждения наградами Национального собрания Республики Армения и председателя Национального собрания Республики Армения и описания наград, постановляю:

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки, за значительный вклад в развитие и укрепление армяно-американских межпарламентских дружественных отношений

1) за международное признание и осуждение Геноцида армян, за проармянскую деятельность в процессах, касающихся арцахского конфликта на международных парламентских площадках, а также за содействие признанию независимости Арцаха наградить сенатора США Эдварда Марки Почетной медалью Национального собрания Республики Армения;

2) за установление активного сотрудничества между Национальным собранием РА и Комитетом «House Democracy Partnership» наградить членов Палаты представителей США Дэвида Прайса и Верна Бюкенана Почетной медалью Национального собрания Республики Армения», - говорится в постановлении.