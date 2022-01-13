Председатель НС Армении принял посла США

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян в канун рабочего визита в США 13 января принял Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, на встрече затронуты повесточные темы армяно-американского сотрудничества. В ходе беседы также намечены реализуемые в текущем году векторы взаимодействия.

Состоялся обмен мнениями по законодательным реформам в некоторых сферах.