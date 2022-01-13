Президент Армен Саркисян встретился с председателем НС 

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня встретился с председателем Национального Собрания Аленом Симоняном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече речь шла о стоящих перед страной внешних и внутренних вызовах. Президент Саркисян выразил свою обеспокоенность в связи осуществлёнными в последние дни вооружёнными силами Азербайджана провокациями и продолжающейся азербайджанской воинственной риторикой.

Президент Саркисян и председатель НС говорили также о роли парламентской дипломатии, подчеркнули важность более активной и эффективной деятельности в этой сфере.