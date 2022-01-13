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Предпринимаются все необходимые шаги для возвращения оказавшегося на азербайджанской стороне пастуха: МО 

Предпринимаются все необходимые шаги для возвращения оказавшегося на азербайджанской стороне пастуха: МО 

Житель общины Тех Сюникской области повел стадо на пастбище и оказался на азербайджанской стороне. Как сообщает Арменпресс, информацию об этом в беседе с 1lurer.am подтвердили в МО Армении.

В министерстве обороны заверили, что предпринимаются все необходимые шаги для возвращения пастуха.


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