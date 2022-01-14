Председатель ОБСЕ приоритетом считает поиски путей мирного урегулирования затянувшихся конфликтов

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что необходимо особое внимание уделить улучшению ситуации с безопасностью в регионе ОБСЕ, в частности путем содействия поиску путей мирного урегулирования региональных и затянувшихся конфликтов. Как сообщает «Арменпресс», об этом Збигнев Рау сказал, представляя приоритеты польского председательства в ОБСЕ в 2022 году.

«Нам пора сосредоточиться на гуманитарных вопросах. За каждым затянувшимся конфликтом есть люди, которые страдают больше всего», - сказал министр иностранных дел Польши, подчеркнув, что в период их председательства в ОБСЕ приоритетом будет поддержка сообществ в пострадавших от конфликта районах, особенно уязвимых групп.

Збигнев Рау также говорил о необходимости повышения взаимопонимания и снижения напряженности в регионе ОБСЕ. «Мы в постоянно ухудшающейся обстановке сосредоточимся на повышении качества диалога», - отметил он.