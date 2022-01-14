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Председатель ОБСЕ приоритетом считает поиски путей мирного урегулирования затянувшихся конфликтов

Председатель ОБСЕ приоритетом считает поиски путей мирного урегулирования затянувшихся конфликтов

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что необходимо особое внимание уделить улучшению ситуации с безопасностью в регионе ОБСЕ, в частности путем содействия поиску путей мирного урегулирования региональных и затянувшихся конфликтов. Как сообщает «Арменпресс», об этом Збигнев Рау сказал, представляя приоритеты польского председательства в ОБСЕ в 2022 году.

«Нам пора сосредоточиться на гуманитарных вопросах. За каждым затянувшимся конфликтом есть люди, которые страдают больше всего», - сказал министр иностранных дел Польши, подчеркнув, что в период их председательства в ОБСЕ приоритетом будет поддержка сообществ в пострадавших от конфликта районах, особенно уязвимых групп.

Збигнев Рау также говорил о необходимости повышения взаимопонимания и снижения напряженности в регионе ОБСЕ. «Мы в постоянно ухудшающейся обстановке сосредоточимся на повышении качества диалога», - отметил он.
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