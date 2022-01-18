Армен Саркисян обсудил с госминистром ОАЭ возможности сотрудничества в сфере науки и технологий

В рамках рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с государственным министром передовых технологий и науки ОАЭ Сарой Аль Амири. Она также является председателем Совета ученых Космического агентства ОАЭ и координирует внедрение науки и передовых технологий в развитие экономики ОАЭ.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, на встрече были обсуждены возможности сотрудничества в области науки, технологий, а также в сфере космологии и реализации совместных программ. Министр Сара Аль Амири представила работу, проводимую Объединенными Арабскими Эмиратами в области фундаментальных наук и космической науки, в частности, упомянула об историческом запуске к Марсу спутника «Зонд надежды» ОАЭ.

Собеседники сошлись во мнении, что такие амбициозные программы - это не только перспектива, но и источник вдохновения для молодежи, чтобы заниматься наукой. Президент Саркисян пригласил госминистра ОАЭ принять участие в запланированном на сентябрь, проводимом в Армении VI Международном фестивале науки и искусства STARMUS, одной из целей которого является привлечение молодежи к науке, новым технологиям и к будущему.

Он отметил, что Армения придает большое значение сферам науки и техники, считая их приоритетными с точки зрения будущего нашей страны. В этом контексте Армен Саркисян представил президентскую инициативу АТОМ (Advanced Tomorrow), направленную на научно-техническое развитие, и предложил возможное сотрудничество в рамках инициативы.

Также был обсужден вопрос возможности обмена программами для молодых ученых и проведения совместных исследований.