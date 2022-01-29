Задержан мужчина по подозрению в краже денег из сумки женщины в микроавтобусе

В Маштоцкое отделение полиции поступило сообщение о том, что в маршрутном микроавтобусе из сумки одной женщины украли деньги.

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении, в результате мероприятий, предпринятых сотрудниками 6-го отделения уголовного розыска Управления города Ереван, в полицию был доставлен 30-летний мужчина. При его личном обыске обнаружено украденное.

Ведется следствие.