Задержан мужчина по подозрению в краже денег из сумки женщины в микроавтобусе
14:14, 29 Январь, 2022
В Маштоцкое отделение полиции поступило сообщение о том, что в маршрутном микроавтобусе из сумки одной женщины украли деньги.
Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении, в результате мероприятий, предпринятых сотрудниками 6-го отделения уголовного розыска Управления города Ереван, в полицию был доставлен 30-летний мужчина. При его личном обыске обнаружено украденное.
Ведется следствие.
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