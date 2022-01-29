Covid-19: в России за сутки зарегистрировано 113 122 случая
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 113 тыс. 122, достигнув 11 млн 615 тыс. 779.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам 29 января сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с Covid-19.
Число госпитализированных в России из-за коронавируса составило 14 570 человек, что на 3,7% превышает показатель предыдущего дня. Число госпитализаций увеличилось в 46 областях страны.
Число пациентов вылечившихся от коронавирусной болезни выросло на 30 тыс. 10 вместо 29 тыс. 506 в предыдущий день.
Всего зарегистрировано 10 млн 189 тысяч 207 случаев выздоровления. В настоящее время лечится 1 млн 96 тыс. 461 гражданин.
Число смертей за сутки увеличилось на 668, до 330 тысяч 111.
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