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Центр поддержки инвестиций Армении и Торгово-промышленная палата Абу-Даби подписали Меморандум о намерениях

Центр поддержки инвестиций Армении и Торгово-промышленная палата Абу-Даби подписали Меморандум о намерениях

В рамках национального дня Армении на выставке Expo 2020 Dubai 30 января между Центром поддержки инвестиций Армении и Торгово-промышленной палатой Абу-Даби при содействии министерства экономики Армении подписан Меморандум о намерениях.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства экономики, документ подписали директор по инвестициям Центра поддержки инвестиций Арам Варданян и генеральный директор Торгово-промышленной палаты Абу-Даби Мухаммад аль-Мухаири. На подписании меморандума присутствовал также министр экономики Армении Ваан Керобян.

Меморандум станет краеугольным камнем в торговых отношениях между Арменией и Абу-Даби, будет способствовать укреплению существующих связей, создаст новые возможности для сотрудничества для обеих сторон. Он сблизит экономики двух стран и станет основой для новых совместных проектов.

В ближайшее время будет создана дорожная карта по расширению сотрудничества.


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