Андрей Руденко и Тойво Клаар обсудили процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провел телефонный разговор со спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клааром. Как передает «Арменпресс», заявление по этому поводу распространило МИД России.

Собеседники детально обсудили ситуацию по безопасности и стабильности на Южном Кавказе накануне следующего 56-го раунда Международных женевских дискуссий, а также процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.