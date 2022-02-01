Министры обороны Турции и Азербайджана провели переговоры в Анкаре
18:52, 1 Февраль, 2022
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Anadolu, министры провели двусторонние переговоры. После этого состоялась встреча в расширенном формате с участием делегаций.
Были обсуждены вопросы двусторонней и региональной обороны и безопасности, а также сотрудничество в области оборонной промышленности.
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